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Дорогу Калуга-Перемышль перекрыла рухнувшая конструкция с дорожными указателями
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Дорогу Калуга-Перемышль перекрыла рухнувшая конструкция с дорожными указателями 

Калуга 24 39 минут назад
Фото: Калуга 24
Движение по трассе Калуга Перемышль 12 мая было серьезно затруднено из-за металлоконструкции с дорожными указателями. Она рухнула прямо на проезжую часть, полностью перекрыв одну из полос. Фото И. Сальникова Возможно, конструкции помог упасть сильный ветер. Его порывы, по данным Главного управления МЧС России по Калужской области, 12 мая местами достигают 17 метров в секунду. Движение было восстановлено после того, как рухнувшую конструкцию оттащили на обочину пожарные. О пострадавших в результате этого падения людях и автомобилях пока информации нет.
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