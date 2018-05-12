Эксперт объяснил, чем обусловлена пожароопасная обстановка в городе

«Желтый» уровень опасности объявлен на территории столицы 12 мая.

В субботу, 12 мая, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.

Михаил Градов, инспектор пожарной безопасности 4-го отдела московской области, пояснил «ВМ», что это значит.

— Пожароопасная обстановка в городе обусловлена тем, что под слоем снега, который уже сошел, открывается слой сухой травы. В лесах и парковых зонах по разным причинам может произойти возгорание — будь то человеческий фактор, когда проходящий мимо человек может бросить окурок в траву, или природный, связанный с нагревом почвы и возгоранием торфяников. Поэтому в начале этого сезона и до конца осени наши пожарные расчеты работают по особому режиму, — рассказал Градов.

В субботу столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла. Погода будет облачной и без осадков, но с порывами ветра до 5-10 метров секунду.

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