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Эксперт объяснил, чем обусловлена пожароопасная обстановка в городе
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Эксперт объяснил, чем обусловлена пожароопасная обстановка в городе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Желтый» уровень опасности объявлен на территории столицы 12 мая.
В субботу, 12 мая, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.
Михаил Градов, инспектор пожарной безопасности 4-го отдела московской области, пояснил «ВМ», что это значит.
— Пожароопасная обстановка в городе обусловлена тем, что под слоем снега, который уже сошел, открывается слой сухой травы. В лесах и парковых зонах по разным причинам может произойти возгорание — будь то человеческий фактор, когда проходящий мимо человек может бросить окурок в траву, или природный, связанный с нагревом почвы и возгоранием торфяников. Поэтому в начале этого сезона и до конца осени наши пожарные расчеты работают по особому режиму, — рассказал Градов.
В субботу столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла. Погода будет облачной и без осадков, но с порывами ветра до 5-10 метров секунду.
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