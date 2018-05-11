Пожары 2010 года могут повториться

По данным Гидрометцентра России, на 12 мая объявлен «желтый» уровень опасности в большинстве областей Центрального федерального округа России . В Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях ожидается высокая пожароопасность, а в Рязанской, Калужской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях пожароопасность сочетается с грозами и сильным ветром.

Возможно, синоптики просто перестраховываются: пожароопасность всего лишь «потенциальная», она связана с тем, что в ближайшие дни не ожидается осадков, а «черемуховые холода» уже закончились. Погода в столице и окрестностях будет сухой и теплой — днем 22 — 24 градуса тепла, ночью — около 10 градусов. А ветер будет невелик, но постоянен — 5 — 10 метров в секунду. Однако успокаиваться все равно преждевременно.

Если с апреля сообщения о лесных пожарах начали традиционно поступать с Дальнего Востока и из Сибири, то сейчас «загорелась» уже Карелия и даже Смоленская и Калужская области. Оттуда поступают сообщения о все новых лесных пожарах. Во многих регионах России запрещен вход и въезд в леса, все спасательные службы находятся в повышенной готовности.

При этом Рослесхоз — ведомство, призванное как раз контролировать лес и его состояние — заявляет, что катастрофы 2010 года, когда Москву заволокло торфяным дымом, произойти никак не может. «Торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, обводнены, — рассказал в интервью „Коммерсанту“ руководитель ведомства Иван Валентик . — Так что старые торфяные разработки уже не станут причиной ядовитого дыма».

Пожарные готовы к работе и в соседних регионах, настаивает Валентик. Поэтому, по прогнозу чиновника, «с точки зрения рисков и угроз прилегающих территорий, московский регион будет избавлен от того негатива, который был летом 2010 года».

— Конечно, риск такого задымления не очень велик, — комментирует прогноз Алексей Ярошенко , руководитель лесной программы «Гринпис России», — хотя бы потому, что такое жаркое и сухое лето, какое было в средней полосе в 2010 году, в прошлом бывало раз в несколько десятилетий. А положение в системе охраны лесов от огня сейчас действительно далеко не такое бедственное, как восемь лет назад, и обводнение подмосковных торфяников действительно несколько повысило уровень их пожарной безопасности. Тем не менее, если такая же катастрофическая засуха, как в 2010 году, в средней полосе повторится — с большой вероятностью может повториться и катастрофическое задымление, аналогичное задымлению 2010 года.

Причин этому, по словам Ярошенко, несколько. Во-первых — основная часть дыма в 2010 году пришла на Москву из соседних регионов (и даже не вполне соседних — вплоть до Нижегородской области ).

Во-вторых, подмосковные торфяники были обводнены, но на территории сопредельных регионов это сделано лишь на отдельных участках. «Из тех торфяников, пожары на которых привели к катастрофическому задымлению средней полосы в 2010 году, обводнена сейчас в лучшем случае четверть, — подчеркивает эколог, — это лишь несколько снижает риск повторения катастрофических торфяных пожаров, но отнюдь не исключает его».

Наконец, риска добавляет и человеческий фактор: несознательность жителей, по-прежнему любящих по весне жечь траву на полях и разводить костры там, где это чревато пожаром. Запреты, уверен Ярошенко, работают только против и так законопослушных людей — на тех, кто бросает в лесу окурки и жжет траву, они не действуют. А реакция чиновников на возникающие пожары если и ускорилась, то незначительно.

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