Ребенок выпал из окна дома на юге Москвы

Вертолет эвакуирует ребенка, выпавшего из окна дома в столичном районе Братеево на юге Москвы , сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Борисовских прудов к дому №46, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна. На месте происшествия авиамедицинская бригада оказала ему первую помощь. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует его в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.