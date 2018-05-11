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Ребенок выпал из окна дома на юге Москвы
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Ребенок выпал из окна дома на юге Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Вертолет эвакуирует ребенка, выпавшего из окна дома в столичном районе Братеево на юге Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Борисовских прудов к дому №46, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна. На месте происшествия авиамедицинская бригада оказала ему первую помощь. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует его в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
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