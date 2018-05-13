Половодье в Нижегородской области идет на спад 

Снижение уровня воды наблюдается на всех реках, кроме Ветлуги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Паводковая обстановка находится на контроле министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также Росгидромета. Вся информация передается в Управление по делам гражданской обороны и пожарной безопасности региона. В текущем году ни на одном из водных объектов в регионе уровень воды не достиг неблагоприятных отметок.
По данным МЧС, в минувшую пятницу, 11 мая, от воды освободилась придомовая территория в Уренском районе. Пока остаются подтопленными один низководный мост и два участка дорог.
Напомним, подготовка к весеннему паводку началась еще в феврале.