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МЧС предупреждает жителей Волгоградской области об усилении ветра
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МЧС предупреждает жителей Волгоградской области об усилении ветра 

ria34.ru 1 час назад
В Волгограде и Волгоградской области до конца суток 11 мая будет порывистый ветер. Как сообщили РИА34 в региональном МЧС, сохранится северо-восточный ветер порывами до 13-18м/с. — Машины следует парковать вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабоукрепленных конструкций, — отметили в ведомстве. — На улице нужно обходить шаткие строения. А дома — закрывать форточки и окна.
В Волгоградском ЦГМС отметили, что сегодня и завтра в регионе будет облачно. Местами возможны дожди. Столбики термометров в ближайшие два дня поднимутся в дневные часы не выше + 15 градусов, а ночью будет +7… +9. Жаркая погода придет в Волгоградскую область в начале следующей недели.
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