МЧС предупредило о непогоде в Воронежской области 

Неблагоприятные условия ожидаются 12 мая. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о шквалистом ветре, который ожидается днём субботы, 12 мая. Порывы северо-восточного ветра достигнут 18 м/с, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Кроме того, по прогнозам Воронежского гидрометцентра, 12 мая местами по области и в Воронеже пройдёт дождь. Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Находясь на улице, в парке или лесу нельзя прятаться под деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 метров. Не стоит прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Екатерина Трещикова