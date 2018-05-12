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13 мая в Воронежской области усилится ветер
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13 мая в Воронежской области усилится ветер 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Воронежцев предупредили об усилении восточного ветра, которое прогнозируют на 13 мая.
По информации регионального Гидрометцентра, днем порывы ветра могут достигать опасных 19 м/с, причем, на территории всей Воронежской области. 13 мая ожидается теплый день — до +21 градуса. Вероятность осадков — 55%.
В такую погоду нужно с осторожностью передвигаться по улице, держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Машины лучше не парковать в тех местах, где возможно падение веток, шифера с крыш и рекламных конструкций.
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