13 мая в Воронежской области усилится ветер

Воронежцев предупредили об усилении восточного ветра, которое прогнозируют на 13 мая.

По информации регионального Гидрометцентра, днем порывы ветра могут достигать опасных 19 м/с, причем, на территории всей Воронежской области . 13 мая ожидается теплый день — до +21 градуса. Вероятность осадков — 55%.

В такую погоду нужно с осторожностью передвигаться по улице, держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Машины лучше не парковать в тех местах, где возможно падение веток, шифера с крыш и рекламных конструкций.