МЧС: в выходные пермяков ждут заморозки

Краевое МЧС предупредило пермяков о заморозках 13 мая. Местами по Пермском4у краю температура будет составлять -1… -3 градуса.

— Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, — сообщили в ведомстве, — Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия.

В ведомстве также напомнили, что из-за заморозков автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.

— Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения, — посоветовали в МЧС.