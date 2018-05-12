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МЧС: в выходные пермяков ждут заморозки
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МЧС: в выходные пермяков ждут заморозки 

59.ru 20 минут назад
Фото: 59.ru
Краевое МЧС предупредило пермяков о заморозках 13 мая. Местами по Пермском4у краю температура будет составлять -1… -3 градуса.
— Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, — сообщили в ведомстве, — Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия.
В ведомстве также напомнили, что из-за заморозков автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.
— Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения, — посоветовали в МЧС.
Ранее инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал 59.ru о предварительном прогнозе погодына май. По словам ученого, май ожидается холоднее климатической нормы фактически на три градуса.
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