Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Иркутской области 11 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, ночью и утром небольшой мокрый снег, по озеру Байкал ветер с порывами до 24 м/с, местами небольшой и умеренный мокрый снег.
Напоминаем, в регионе действует
особый противопожарный режим, запрещено использование открытого огня. В условиях сильного ветра любая искра становится реальной угрозой
крупного пожара. Строго соблюдайте требования пожарной безопасности,
призывайте к этому соседей, сообщайте обо всех фактах нарушений особого
противопожарного режима на телефон доверия Главного управления МЧС
России по Иркутской области 8 (3952) 399-999.
При обнаружении возгорания немедленно обратитесь в пожарную охрану по телефону 101.