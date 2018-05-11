Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Иркутской области 11 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, ночью и утром небольшой мокрый снег, по озеру Байкал ветер с порывами до 24 м/с, местами небольшой и умеренный мокрый снег.

Напоминаем, в регионе действует

особый противопожарный режим, запрещено использование открытого огня. В условиях сильного ветра любая искра становится реальной угрозой

крупного пожара. Строго соблюдайте требования пожарной безопасности,

призывайте к этому соседей, сообщайте обо всех фактах нарушений особого

противопожарного режима на телефон доверия Главного управления МЧС

России по Иркутской области 8 (3952) 399-999.

При обнаружении возгорания немедленно обратитесь в пожарную охрану по телефону 101.