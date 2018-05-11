Омичей зовут отведать бесбармак, плов и баурсаки

13 мая с 11.00 до 22.00 на территории учебно-выставочного комплекса «Агро-Омск» (Королева, 20) в восьмой раз состоится национальный казахский праздник «Той Думан».

Омска и По словам организаторов, омичей ждёт большой праздничный концерт артистов из Казахстана Омской области . Впервые в этом проекте будет организована молодёжная танцевальная программа Open-air. Можно будет попробовать свои силы в национальных видах спорта, отведать бешбармак, плов, баурсаки, шашлык и другие угощения.

«Гости нашего праздника смогут познакомиться с национальной кухней, искусством танца и песен, народными промыслами, — говорит председатель центра казахской культуры «Молдiр» и автор проекта «Той Думан» Алтынай Жунусова. — В этом году проект посвящен празднованию 355-летия казахского акына, музыканта, батыра и полководца Кожаберген Жырау, 200-летию поэта и певца Сегиз Сери и 125-летию выдающегося поэта и писателя Магжана Жумабаева. Семейный, развлекательный праздник Той Думан подарит каждому гостю радость и хорошее настроение».