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Москва оттолкнулась с «холодного дна»
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Москва оттолкнулась с «холодного дна» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Холодные ветра покинут столичный регион — в ближайшие дни в Москве будет солнечная, теплая погода, переходящая в откровенно жаркую: столбики термометров поднимутся до +26°C. Однако с началом следующей недели плюсовую температуру омрачат кратковременные дожди и грозы.
В пятницу, 11 мая, пришедшие в Москву холодные воздушные массы начнут постепенно прогреваться — в столице ожидается солнечная и сухая погода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью будет +9…+11°С, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Днем ожидается небольшая облачность, температура +17…+19°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.
И днем, и ночью в столице без дождей. Синоптики уже признали, что в городе наблюдается дефицит осадков: за первые десять дней месяца их выпало только 11 мм, что составляет от 16 до 27% от нормы. Хотя до настоящей засухи, к счастью, еще далеко: например, в 1940 году за весь май выпало только 1,8 мм осадков.
Дневной прогрев воздуха усилится к субботе, 12 мая и температура побьет очередной климатический рекорд для второй декады месяца. Атмосферный фон тоже выше нормы, 750 мм рт. ст. Ночью без осадков, +12…+14°C, а к обеду столбики термометров поднимутся до +24…+26°C, так что ощущение, будто вместо Москвы вы оказались на курорте, будет абсолютным. И пусть не смущает порывистый северо-восточный ветер 5-10 м/с, в конце концов, в мире немало курортов, нацеленных на виндсерферов.
В субботу в парке Горького впервые отметят Праздник Навигации. Мероприятие стартует в 12.00 на Пушкинской набережной, где выступит духовой оркестр и пройдет шоу барабанщиков. После начнется парад флота на Москве-реке.
Горожане смогут посмотреть на многокилометровый рейд белоснежных теплоходов, яхт и специальных судов. А сопровождаться все это будет многочасовым шоу, в котором, в том числе, примут участие Джиган и Тимати.
13 мая, в воскресенье, в Москве сохранится высокое атмосферное давление (750 мм рт. ст.). Благодаря нависшему над городом антициклону жителей столицы ждет еще один теплый, погожий весенний день. Ночью +10…+12°C, а днем температура поднимется до +24…+26°C. Ветер северо-восточный слабый, 1-6 м/с, без осадков.
В начале новой недели антициклон сохранит свое влияние на столичную погоду, однако с запада к Москве будет подходить область пониженного давления, которая увеличит число плотных облаков на небосводе, хоть и не скажется на атмосферном фоне (750 мм рт. ст.). Ночью 14 мая, в понедельник, будет теплее, чем накануне: +12…+17°C.
Днем тоже будет не то чтобы зябко: +21…+26°C, но возможен дождь на западе Московской области — задержавшимся дачникам на заметку.
15 мая, во вторник, атмосферное давление начнет постепенно понижаться и достигнет практически нормального показателя 747 мм рт. ст. Волновой циклон с запада также обеспечит облачную погоду с небольшими дождями. Ночью ожидается +8…+13°C, днем — 13…+18°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
Вечер вторника вы можете провести на станции «Выставочная», где в 19.00 состоится лекция «Замысел и воплощение: как изменяются проекты станций и их оформление». Она приурочена ко дню рождения столичной подземки. На ней расскажут, почему построенные станции метро не похожи на первоначальные проекты, а также объяснят, как меняются идеи и почему даже одобренный на всех уровнях проект сильно отличается от того, что получилось в итоге. Кроме того, москвичи узнают, почему уже построенные станции метро с годами меняют свой облик. Все лекции бесплатные, однако количество мест ограничено, поэтому заранее зарегистрируйтесь на сайте.
Среда, 16 мая, по прогнозам синоптиков, выдастся облачной и дождливой — на характере погоды скажется влияние циклона. Ночью температура составит +9…+14°C, местами возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся не выше +15…+20°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.
Четверг, 17 мая, также огорчит москвичей сильными дождями и грозой — все негодование стоит адресовать циклону.
17 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов «Рыбная неделя». Он будет проходить на семи площадках в центре города до 27 мая. Горожане смогут попробовать рыбные блюда от лучших шеф-поваров ведущих ресторанных сетей, а также приобрести и морепродукты, привезенные из разных регионов России. Организаторы планируют продать порядка 400 тонн рыбы, 100 тыс. консервов и 20 тыс. устриц. Параллельно с фестивалем пройдут тематические выставки, а также мастер-классы по водным видам спорта.
В пятницу, 18 мая, характер погоды в Москве определит северо-западная периферия циклона. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается +8…+13°C, а днем +16…+21°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, атмосферное давление по-прежнему низкое, 740 мм рт. ст.
Провести пятничный вечер можете в Мультимедиа Арт Музее в Москве (МАММ), где 18 мая откроется выставка Дэвида Ярроу — одного из самых коммерчески успешных европейских фотографов дикой природы. Ради своих кадров фотохудожник изучал места миграций животных и даже привлекал их с помощью запахов. «Фотографии Дэвида способны полностью заворожить нас и повлиять на отношение к флоре и фауне планеты, на которой мы живем», — написал британский принц Уильям в предисловии к альбому Ярроу.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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