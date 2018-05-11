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В одном из районов на юге Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
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В одном из районов на юге Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Восток-Телеинформ
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Синоптики и спасатели прогнозируют пятый — самый высокий класс пожарной опасности в Селенгинском районе Бурятии в предстоящие выходные. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского ГУ МЧС,
"По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 14 мая в Селенгинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность — 5 класс", — говорится в сообщении.
Пожароопасную обстановку осложнят сухая и ветреная погода.
На утро пятницы в Селенгинском районе, по данным ГУ МЧС, зарегистрирован один очаг лесного пожара на площади — 5 га, он локализован. В целом по республике, где действует особый противопожарный режим, за прошедшие сутки пожарные тушили три возгорания в Кяхтинском, Селенгинском и Хоринском районах, два из них были ликвидированы.
В соседней Иркутской области, по данным регионального правительства, потушены все лесные пожары. «За минувшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано семь пожаров на общей площади 40,2 га, покрытых лесом, и 2,3 га не лесной территории: по два очага — в Иркутском и Братском районах, по одному — в Боханском, Качугском и Тулунском районах. Еще одно возгорание площадью 1,2 га потушено в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества», — сообщили в региональном правительстве.
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