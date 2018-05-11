В одном из районов на юге Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. /ТАСС/. Синоптики и спасатели прогнозируют пятый — самый высокий класс пожарной опасности в Селенгинском районе Бурятии в предстоящие выходные. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского ГУ МЧС

"По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 14 мая в Селенгинском районе ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность — 5 класс", — говорится в сообщении.

Пожароопасную обстановку осложнят сухая и ветреная погода.

На утро пятницы в Селенгинском районе, по данным ГУ МЧС, зарегистрирован один очаг лесного пожара на площади — 5 га, он локализован. В целом по республике, где действует особый противопожарный режим, за прошедшие сутки пожарные тушили три возгорания в Кяхтинском, Селенгинском и Хоринском районах, два из них были ликвидированы.