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70 тыс. человек пострадали от наводнений на юге Китая
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70 тыс. человек пострадали от наводнений на юге Китая 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Наньнин, 10 мая /Синьхуа/ — Более 70 тыс. человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая пострадали от сильных ливней. Об этом сегодня сообщили в штабе по борьбе с наводнениями и засухой Гуанси-Чжуанского автономного района.
Сильные ливни, в результате которых пострадали 72,8 тыс. человек в 15 уездах, начались в понедельник. Более 3,9 тыс. га сельскохозяйственных структур были повреждены, электроснабжение прерывалось 16 раз, общие экономические потери составили 91 млн юаней /около 14,3 млн долларов/.
В автономном районе сегодня объявили синий уровень опасности наводнений, пока продолжаются сильные ливни. —0—
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