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Ребенок выпал из окна жилого дома на юге Москвы
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Ребенок выпал из окна жилого дома на юге Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ребенок выпал из окна жилого дома на юге Москвы, пострадавшего эвакуирует в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
"Санитарный вертолет вылетел в район Борисовских прудов, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте ЧП, после чего ребенка отправили в специализированное лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.
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