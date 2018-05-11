Ребенок выпал из окна жилого дома на юге Москвы

МОСКВА , 11 мая — РИА Новости . Ребенок выпал из окна жилого дома на юге Москвы, пострадавшего эвакуирует в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"Санитарный вертолет вылетел в район Борисовских прудов, где, по словам очевидцев, ребенок выпал из окна", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте ЧП, после чего ребенка отправили в специализированное лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.