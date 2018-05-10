Столб черного дыма поднялся над Заволжским районом

По словам очевидцев, пожар начался днем в четверг, 10 мая, около 11 часов. Огонь охватил объект на строительной площадке на пересечении улиц Космонавтов и Яковлевской.

Как сообщают в МЧС, мог вспыхнуть мусор.