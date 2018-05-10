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Столб черного дыма поднялся над Заволжским районом
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

Столб черного дыма поднялся над Заволжским районом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По словам очевидцев, пожар начался днем в четверг, 10 мая, около 11 часов. Огонь охватил объект на строительной площадке на пересечении улиц Космонавтов и Яковлевской.
Как сообщают в МЧС, мог вспыхнуть мусор.
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