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Отопление в домах Петрозаводска планируют отключить 16 мая
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Отопление в домах Петрозаводска планируют отключить 16 мая 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Из-за низких температур власти не могут начать отключение города от теплоснабжения.
Власти Петрозаводска планируют начать отключение отопления в городе на следующей неделе. Ориентировочная дата — 16-17 мая. Об этом рассказала сити-менеджер Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами, ее слова передает корреспондент портала «Карельские Вести».
По словам Мирошник, в мэрию поступают многочисленные жалобы горожан на жару в квартирах. Однако прямо сейчас отключить отопление нельзя. По нормативам, это можно сделать после того, как среднесуточная температура будет держаться выше 8 градусов в течение пяти суток. Из-за низких температур отсчет пришлось начать заново, сообщила сити-менеджер.
По материалам: ptzgovorit.ru
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