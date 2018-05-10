Отопление в домах Петрозаводска планируют отключить 16 мая

Из-за низких температур власти не могут начать отключение города от теплоснабжения.

Власти Петрозаводска планируют начать отключение отопления в городе на следующей неделе. Ориентировочная дата — 16-17 мая. Об этом рассказала сити-менеджер Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами, ее слова передает корреспондент портала «Карельские Вести».

По словам Мирошник, в мэрию поступают многочисленные жалобы горожан на жару в квартирах. Однако прямо сейчас отключить отопление нельзя. По нормативам, это можно сделать после того, как среднесуточная температура будет держаться выше 8 градусов в течение пяти суток. Из-за низких температур отсчет пришлось начать заново, сообщила сити-менеджер.