Эксперт: Весенние заморозки опасны для цветущих растений

В Московском регионе сейчас цветет слива. Цветки могут опасть и урожай, соответственно, сократится.

Ночь с 9 на 10 мая стала самой холодной с начала месяца. К вечеру температура воздуха в столичном регионе понизилась до 4-7 градусов тепла. «ВМ» узнала у биолога Евгения Абизова на каких растениях может пагубно отразиться случившееся похолодание.

— Для луковичных растений или той же картошки, которые еще не взошли, данное понижение температуры не критично. Опасность весенних заморозков связана только с цветущими растениями. В Московском регионе сейчас цветет слива. Цветки могут опасть и урожай, соответственно, сократится, — заявил Евгений Абизов.

По его словам, в целом весенние заморозки являются нормой, они проходят каждый год.

— Если произойдет критическое понижение до минус одного-двух градусов, тогда действительно может быть опасность потери урожая, — отметил биолог.

По данным синоптиков, в ночь на 11 мая из-за малооблачной и маловетренной погоды ожидаются слабые заморозки и в воздухе.

Напомним, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила о вторжении холодного воздуха в столицу. При этом благодаря влиянию антициклона до конца этой недели осадков ожидать не стоит.

В пятницу, 11 мая, столбики термометров покажут около 17-19 градусов, а 12 мая воздух прогреется до 21-22 градусов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столицы ждут июльская жара в мае и умеренно теплое лето. По его словам, летний сезон будет характеризоваться теплом, солнцем, короткими освежающими ливневыми дождями и грозами.

Однако Евгений Тишковец отметил, что в текущем году синоптики ожидают неоднократное повторение гроз и ураганов.

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