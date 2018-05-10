Москва окажется на грани заморозков

В московском регионе начались «черемуховые холода». Метеорологи называют такие явления возвратом холодов. В эти дни в Центральной России температура может падать до минусовой. Иногда неприветливых майских дней может набраться до недели. Может быть и несколько таких волн. Они приходят в определенные периоды — в Москве , например, это часто первая и пятая пятидневки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН заявил, что столичный регион будет близок к заморозкам, но к выходным станет теплее.

«Сегодняшние сутки 10 мая будут самыми холодными на этой неделе, ночью температура в Москве была 5°С — 6°С, дневная температура не поднимется выше 15°С, это на 4 градуса холоднее, чем положено по норме. В ночь с четверга на пятницу антициклон сохранит свои позиции, будет по прежнему ясно, но все еще свежо, от 0°С до 5°С, но до заморозков в Москве не дойдет. В пятницу ситуация практически не изменится, днем рассчитываем на прогрев до 15°С — 20°С, к выходным ситуация будет выравниваться, ночью 5°С — 10°С, днем можно ожидать 18°С — 23°С, то есть мы не только вернемся в норму, но и несколько ее превысим. И по-прежнему солнечно и ясно», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве установится тридцатиградусная жара. В начале недели в регионе будет проходить теплый атмосферный фронт.