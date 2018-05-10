Ещё
Москва окажется на грани заморозков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва окажется на грани заморозков 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В московском регионе начались «черемуховые холода». Метеорологи называют такие явления возвратом холодов. В эти дни в Центральной России температура может падать до минусовой. Иногда неприветливых майских дней может набраться до недели. Может быть и несколько таких волн. Они приходят в определенные периоды — в Москве, например, это часто первая и пятая пятидневки.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН заявил, что столичный регион будет близок к заморозкам, но к выходным станет теплее.
«Сегодняшние сутки 10 мая будут самыми холодными на этой неделе, ночью температура в Москве была 5°С — 6°С, дневная температура не поднимется выше 15°С, это на 4 градуса холоднее, чем положено по норме. В ночь с четверга на пятницу антициклон сохранит свои позиции, будет по прежнему ясно, но все еще свежо, от 0°С до 5°С, но до заморозков в Москве не дойдет. В пятницу ситуация практически не изменится, днем рассчитываем на прогрев до 15°С — 20°С, к выходным ситуация будет выравниваться, ночью 5°С — 10°С, днем можно ожидать 18°С — 23°С, то есть мы не только вернемся в норму, но и несколько ее превысим. И по-прежнему солнечно и ясно», — отметил он.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве установится тридцатиградусная жара. В начале недели в регионе будет проходить теплый атмосферный фронт.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россиянам рассказали, как не перегреться в жару Жителей Подмосковья предупредили о грозе и шквалистом ветре Гидрометцентр: Ко Дню Победы лето сменится весной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»84
Ловушка для России: нефть уходит за $80513
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1334
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО160
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение