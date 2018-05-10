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Метеорологи рассказали о засухе в московском регионе
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Метеорологи рассказали о засухе в московском регионе 

360tv.ru 1 час назад
За первую декаду мая в Москве выпало всего 16 миллиметров осадков. Это всего от 16% до 27% месячной нормы осадков. По данным синоптиков, в ближайшую неделю осадков не ожидается, передает РИА «Новости». Это значит, что в регион фактически пришла засуха.
«Дефицит осадков в Подмосковье в первой половине мая — явление нередкое, случается один раз в четыре-пять лет. Самое сухое начало мая в столице было в 1967 году, когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 миллиметров дождя», — сообщил сайт «Метеоновости».
Если говорить о ситуации в целом по региону, то, к примеру, в Истре и Наро-Фоминске выпало всего 7% осадков от месячной нормы, а в Серпухове 55%. По прогнозам синоптиков, дождей в Москве и Подмосковье не будет как минимум до 15 мая.
В столице и области ожидают в течение всей недели до 13 мая от +17 до +22 градусов тепла. По ночам в регионе температура воздуха будет опускаться до +5… +10 градусов.
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