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В Башгидромете поделились прогнозом погоды на 11 мая
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В Башгидромете поделились прогнозом погоды на 11 мая 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башгидрометцентре рассказали о погоде на пятницу, 11 мая. По сведениям синоптиков, местами по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северного направления с переходом на северо-восточный умеренный. В дневные часы порывы усилятся до сильных.
— Температура воздуха ночью за окном составит +2…+7 °С. Во время прояснений на почве и в воздухе в северных и горных районах региона возможны заморозки до 0… -3 °С. Днем воздух прогреется до +9…+14 °С, по югу до +19 °С, — сообщили башкирские метеорологи.
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