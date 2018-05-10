В Башгидромете поделились прогнозом погоды на 11 мая

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на пятницу, 11 мая. По сведениям синоптиков, местами по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северного направления с переходом на северо-восточный умеренный. В дневные часы порывы усилятся до сильных.

— Температура воздуха ночью за окном составит +2…+7 °С. Во время прояснений на почве и в воздухе в северных и горных районах региона возможны заморозки до 0… -3 °С. Днем воздух прогреется до +9…+14 °С, по югу до +19 °С, — сообщили башкирские метеорологи.