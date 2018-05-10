На территории Москвы введен противопожарный режим 

Это связано с тем, что в городе достаточно долго держится теплая погода.
В столице введен противопожарный режим, связанный с началом летнего пожароопасного периода.
-В связи с устоявшейся теплой погодой личный состав будет работать в усиленном режиме несения службы, — сообщила "Вечерней Москве" начальник пресс-службы МЧС по столице Оксана Золотова.
По ее словам, ежесуточно на территории города находятся порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной техники, готовые к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.
— Для проведения воздушной разведки пожароопасных территорий задействованы 26 беспилотников, — добавила Золотова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские власти планируют запретить сжигать траву и листья