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На территории Москвы введен противопожарный режим
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На территории Москвы введен противопожарный режим 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Это связано с тем, что в городе достаточно долго держится теплая погода.
В столице введен противопожарный режим, связанный с началом летнего пожароопасного периода.
-В связи с устоявшейся теплой погодой личный состав будет работать в усиленном режиме несения службы, — сообщила "Вечерней Москве" начальник пресс-службы МЧС по столице Оксана Золотова.
По ее словам, ежесуточно на территории города находятся порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной техники, готовые к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.
— Для проведения воздушной разведки пожароопасных территорий задействованы 26 беспилотников, — добавила Золотова.
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