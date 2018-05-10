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В Курской области ожидаются заморозки
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В Курской области ожидаются заморозки 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
Столбик термометра опустится до отметки — 1  Ночью 11 мая в Курской области ожидаются заморозки до 1 градуса, сообщили в Гидрометцентре. Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности.
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