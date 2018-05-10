Улицу в Севастополе временно закрыли из-за размытого асфальта

Через автодорогу по улице Котовского в Севастополе временно ограничат движение транспорта. В ГБУ «Севастопольский Автодор» рассказали, что неудобства продлятся до тех порка, пока не устранят повержения дорожного полотна, защитных сооружений и элементов обустройства.

Повреждения вызваны обильным количеством выпавших прошлой ночью осадков.

Кроме этого, оператор Керченской паромной переправы предупреждают, что завтра, 11 мая, на протяжении всего дня прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории. Так, ожидается усиление скорости ветра до 17 м/с и более. В связи с этим, работа паромной переправы на это время будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Есть временность полной остановки движения судов.