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Погода в Москве достигла «холодного дна»
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Погода в Москве достигла «холодного дна» 

Авторадио 1 час назад
В московском регионе начались «черемуховые холода». Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, столичный регион «достиг холодного дна, после чего начнет от него постепенно отталкиваться». Ближайшей ночью температура в отдельных районах может достичь нулевой отметки, начиная с пятницы, воздух начнет прогреваться. В выходные ночью столбик термометра поднимется до плюс 6-11 градусов, а днем — до плюс 18-23. По словам Тишковца, в ближайшие несколько дней в северо-восточной части европейской России (Вологодской, Костромской и Кировской областях) возможны заморозки.
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