Погода в Москве достигла «холодного дна» 

В московском регионе начались «черемуховые холода». Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, столичный регион «достиг холодного дна, после чего начнет от него постепенно отталкиваться». Ближайшей ночью температура в отдельных районах может достичь нулевой отметки, начиная с пятницы, воздух начнет прогреваться. В выходные ночью столбик термометра поднимется до плюс 6-11 градусов, а днем — до плюс 18-23. По словам Тишковца, в ближайшие несколько дней в северо-восточной части европейской России (Вологодской, Костромской и Кировской областях) возможны заморозки.