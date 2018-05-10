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Природа решила ударить по Кургану ночными заморозками
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Природа решила ударить по Кургану ночными заморозками 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По сообщению Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 14 мая ночью и в утренние часы местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -3˚.
Как отмечает Администрация города Кургана, в распространенном предупреждении, снижение температуры и низовые заморозки могут повлечь гибель растений и сельскохозяйственных культур. Жителям столицы Зауралья рекомендуется провести комплекс защитных мероприятий, чтобы предотвратить вымерзание саженцев, рассады и сельхозкультур.
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