Где наблюдаются резкие перепады температур

Свежесть, которая пришла в столичный регион, немного взбодрила москвичей.

По словам синоптиков, четверг станет самым холодным днем этой недели. Столбики термометров днем 10 мая покажут отметку в 15-16 градусов.

— В четверг в атмосфере Центральной России сохранится непререкаемое господство скандинавского антициклона, что гарантирует жителям региона малооблачную и сухую погоду, — сообщает портал «Метеовести».

Кроме того, устойчивая северная тяга ветров принесет новые порции холода. Хотя такой перепад и удивил столичных жителей, московский регион — далеко не лидер по погодной изменчивости.

По словам ведущего научного сотрудника Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова , пальма первенства температур принадлежит Центральной Сибири.

— Общая тенденция такова: чем дальше от побережья, тем сильнее становится изменчивость, перепады и скачки температур, — отметил Владимир Анатольевич. — Чем восточнее к центру континента, тем больше увеличивается суточный перепад и межсуточное колебание температур. А чем ближе к побережью, тем меньше контрастов, потому что сказывается сглаживающее влияние океана. Так, своей погодой на следующее утро могут удивить Красноярский, Забайкальский края, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.

— Если зимой стоит антициклон, то это может привести к очень большому суточному перепаду температур. Летом влияние антициклона не так сильно, — заметил Семенов.

КСТАТИ

Сахара — самая жаркая пустыня мира. Днем температура здесь может достигнуть плюс 60 градусов. А ночью столбики термометров покажут отметку в ноль градусов. Причина во влажности, которая препятствует резким скачкам температур. В Сахаре влажность пониженная.

МЕЖДУ ТЕМ А самые холодные зимы в пустынях замечены в Казахстане , Средней Азии, а также в пустыне Гоби. Градусники могут показать отметку в минус 45-30 градусов. Примечательно, что снега здесь может не быть.

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