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Почему так рано отключили отопление в Приморье?
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Почему так рано отключили отопление в Приморье? 

АиФ-Владивосток 31 минуту назад
В домах и школах холодно, на дворе, почему в крае так рано отключили отопление? И должников по ЖКХ хоть как-то наказывают?
И. Шатеркина, Шкотовский р-н  — Завершение отопительного сезона наступило в связи с тем, что в большинстве городов и районов региона установилась тёплая погода, — пояснила директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко. — В северных районах края сезон традиционно закрывают позже — в середине мая, в Тернейском районе тепло подаётся до середины июня.
И никто, видимо, не ожидал, что с началом мая в край снова придут холод, слили воду из батарей, теперь ничего не изменишь.
А должников за жилкомуслуги и штрафуют, и канализации лишают, но их долги исчисляются десятками миллионов рублей. Чтобы меры принимались скорее, необходимо тревожить местные коммунальные управления, лучше официальными заявлениями.
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