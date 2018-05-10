Почему так рано отключили отопление в Приморье?

В домах и школах холодно, на дворе, почему в крае так рано отключили отопление? И должников по ЖКХ хоть как-то наказывают?

И. Шатеркина, Шкотовский р-н — Завершение отопительного сезона наступило в связи с тем, что в большинстве городов и районов региона установилась тёплая погода, — пояснила директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко . — В северных районах края сезон традиционно закрывают позже — в середине мая, в Тернейском районе тепло подаётся до середины июня.

И никто, видимо, не ожидал, что с началом мая в край снова придут холод, слили воду из батарей, теперь ничего не изменишь.

А должников за жилкомуслуги и штрафуют, и канализации лишают, но их долги исчисляются десятками миллионов рублей. Чтобы меры принимались скорее, необходимо тревожить местные коммунальные управления, лучше официальными заявлениями.