Дождливая погода задержится во Владивостоке ещё на неделю

Погода в предстоящую рабочую неделю не планирует радосвать солнышком и весенним теплом жителей Владивостока

По словам приморских синоптиков, с понедельника, 14 мая, над территорией столицы Приморья надолго зависнут дождевые облака. Такая погода обуславливается пониженным атмосферным давлением.

«На следующей неделе сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, разной интенсивности, в некоторых районах возможны ливни с грозами», — сообщает Примгидромет.

К слову, такая пасмурная погода в Приморском крае продлится чуть ли не до конца мая.

Но в ближайшие субботу и воскресенье во Владивосток ненадолго заглянет солнце. 12 и 13 мая жители приморской столицы могут рассчитывать на солнечную, тёплую погоду. Температура воздуха днём от +17 до +19 °C. Ночью в некоторых районах температура будет варьироваться от +8 до +10 °C.