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Дождливая погода задержится во Владивостоке ещё на неделю
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Дождливая погода задержится во Владивостоке ещё на неделю 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Погода в предстоящую рабочую неделю не планирует радосвать солнышком и весенним теплом жителей Владивостока.
По словам приморских синоптиков, с понедельника, 14 мая, над территорией столицы Приморья надолго зависнут дождевые облака. Такая погода обуславливается пониженным атмосферным давлением.
«На следующей неделе сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, разной интенсивности, в некоторых районах возможны ливни с грозами», — сообщает Примгидромет.
К слову, такая пасмурная погода в Приморском крае продлится чуть ли не до конца мая.
Но в ближайшие субботу и воскресенье во Владивосток ненадолго заглянет солнце. 12 и 13 мая жители приморской столицы могут рассчитывать на солнечную, тёплую погоду. Температура воздуха днём от +17 до +19 °C. Ночью в некоторых районах температура будет варьироваться от +8 до +10 °C.
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