Временная мера. В Надыме ямы на дорогах закрывают холодным асфальтом

Надыме дорожники приступили к ремонту проблемных участков дорог по улицам города.

Это необходимо для недопущения дальнейшего разрушения дорожного полотна и для обеспечения безопасности дорожного движения, — сообщает администрация Надымского района.

Ямочный ремонт производят с помощью холодного асфальта при температуре до минус 15 градусов. Технология не предусмотрена как основное покрытие дорог, поэтому надымские ремонтники используют его в качестве временной меры перед летним ремонтом, когда уже будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь.

Дорожники приносят извинения за созданные неудобства, стараясь планировать работы, чтобы не перекрывать путь автомобилистам и не создавать больших помех движению. Местные власти просят горожан отнестись с терпением и пониманием к временным неудобствам на дорогах Надыма.