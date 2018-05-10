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Временная мера. В Надыме ямы на дорогах закрывают холодным асфальтом
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Временная мера. В Надыме ямы на дорогах закрывают холодным асфальтом 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме дорожники приступили к ремонту проблемных участков дорог по улицам города.
Это необходимо для недопущения дальнейшего разрушения дорожного полотна и для обеспечения безопасности дорожного движения, — сообщает администрация Надымского района.
Ямочный ремонт производят с помощью холодного асфальта при температуре до минус 15 градусов. Технология не предусмотрена как основное покрытие дорог, поэтому надымские ремонтники используют его в качестве временной меры перед летним ремонтом, когда уже будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь.
Дорожники приносят извинения за созданные неудобства, стараясь планировать работы, чтобы не перекрывать путь автомобилистам и не создавать больших помех движению. Местные власти просят горожан отнестись с терпением и пониманием к временным неудобствам на дорогах Надыма.
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