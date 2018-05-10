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В Волгоград идет похолодание и дожди
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В Волгоград идет похолодание и дожди 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцам, доставшим летний гардероб, придется вспомнить о кофтах и куртках — вслед за 30-градусной жарой в город идет резкое похолодание.
— В ближайшие дни температура воздуха опустится до 12-16 градусов. Ночью градусники покажут от +5 до +10, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — В конце недели на город набегут мелкие дожди и ветер со скоростью до 16 м/с.
Волгоградские синоптики предупреждают о возможных пожарах. По их словам, самыми опасными точками на карте в ближайшие три дня станут Фроловский, Ольховский, Иловлинский, Клетский, Калачевский, Котельниковский и Октябрьский районы.
В День Победы погода не нарушила планов волгоградцев — город прожил день с хорошим «плюсом» и легким ветром.
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