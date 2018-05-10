Ещё
Весна откладывается. На севере Свердловской области выпал снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна откладывается. На севере Свердловской области выпал снег 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Фото заснеженных улиц и дорог жители севера Свердловской области публикуют в соцсетях. По информации местных жителей, осадки в виде снега выпали в Сервое, Ивделе, Карпинске, Североуральске и Красноутрьинске. За прошедшие два дня в районе выпало около 70% от месячной нормы осадков. По словам представителей Единой дежурной диспетчерской службы Серовского городского округа, в результате непогоды в городе только за текущую ночь произошло три крупных аварии на электросетях. В настоящее время два из них устранено, еще на одном, связанном с обрывом линии 110 киловольт, работают энергетики.
Помимо этого, повлияли погодные аномалии и на движение транспорта. Поскольку большинство автомобилистов успело сменить сезонную зимнюю резину на летнюю, на дорогах пострадавших от непогоды городов резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Сами местные жители, по всей вероятности, отнеслись к ситуации с юмором. Так, пользователи соцсетей, комментируя фото с заснеженными улицами, отметили, что «Урал славится своим непредсказуемым климатом и ничего аномального в этом нет».
Фото: паблик ВКонтакте «Это Серов, детка»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Южном Урале похолодает до минус 9 В Тюмени подтопило нижний ярус городской набережной Из-за дождей в Кургане затопило подъезд многоэтажки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80363
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО107
Медведев предложил Дворковичу новую должность133
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1238
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом71
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение