Весна откладывается. На севере Свердловской области выпал снег

Фото заснеженных улиц и дорог жители севера Свердловской области публикуют в соцсетях. По информации местных жителей, осадки в виде снега выпали в Сервое, Ивделе, Карпинске Североуральске и Красноутрьинске. За прошедшие два дня в районе выпало около 70% от месячной нормы осадков. По словам представителей Единой дежурной диспетчерской службы Серовского городского округа, в результате непогоды в городе только за текущую ночь произошло три крупных аварии на электросетях. В настоящее время два из них устранено, еще на одном, связанном с обрывом линии 110 киловольт, работают энергетики.

Помимо этого, повлияли погодные аномалии и на движение транспорта. Поскольку большинство автомобилистов успело сменить сезонную зимнюю резину на летнюю, на дорогах пострадавших от непогоды городов резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Сами местные жители, по всей вероятности, отнеслись к ситуации с юмором. Так, пользователи соцсетей, комментируя фото с заснеженными улицами, отметили, что «Урал славится своим непредсказуемым климатом и ничего аномального в этом нет».

Фото: паблик ВКонтакте «Это Серов, детка»