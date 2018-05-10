В Югре ожидается усиление ветра до 17 м/с

10 мая на территории округа синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В течение суток местами ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2 °С, в южных районах до +7 °С, по северным и восточным районам до -13 °С. Днем ожидается +8, +13 °С, местами 0, +5°С.

11 мая ночью -2, +3 °С, при прояснениях -5, -10 °С, днем +10, +15 °С, местами +2, +7 °С; 12 мая ночью -3, +2 °С, при прояснениях -7, -12 °С, днем +6, +11 °С, местами 0, +5 °С.

Отметим, что отопление в многоквартирных домах отключат, если температура воздуха в течение 5 дней будет выше +5°С и не позже 1 июня.