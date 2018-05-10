В Орловской области похолодает до 20 градусов

В регионе сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Днем порывы могут достигать до 17 м/с.

Температура ночью составила +6°С.. +11°С. Днем столбики термометров покажут +15°С.. +20°С. Атмосферное давление 744 мм р/с в течение дня будет расти и достигнет 747 мм р/с.