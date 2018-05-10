Ещё
В Орловской области похолодает до 20 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области похолодает до 20 градусов 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков Росгидромета сегодня, 10 мая, Орловская область находится в зоне повышенного атмосферного давления.
В регионе сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Днем порывы могут достигать до 17 м/с.
Температура ночью составила +6°С.. +11°С. Днем столбики термометров покажут +15°С.. +20°С. Атмосферное давление 744 мм р/с в течение дня будет расти и достигнет 747 мм р/с.
Сообщение В Орловской области похолодает до 20 градусов появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Переменчивый май: синоптики обещают орловцам грозу и жару В Орле гроза срывала кровлю, ломала деревья и удивила майских жуков Орловской области обещали грозу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов962
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»233
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине724
Россиянам запретят жарить шашлыки122
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение