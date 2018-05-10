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Ночные заморозки не повлияли на темпы полевых работ в хозяйствах Подмосковья
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Ночные заморозки не повлияли на темпы полевых работ в хозяйствах Подмосковья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Небольшое похолодание не отразилось на темпах весенних полевых работ в хозяйствах Подмосковья, озимые тоже не пострадали, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Небольшое похолодание не повлияло на темпы весенних полевых работ в хозяйствах Подмосковья. К тому же небольшие заморозки многим культурам, к примеру, капусте и луку, совсем не страшны. Низкие температуры не повлияли и на цветение плодовых культур. Ничего страшного не произошло, и сев яровых культур не замедлен», — сказал Разин.
Он отметил, что к настоящему времени яровой сев проведен на площади более 40 тысяч гектаров.
«Погода не нанесла никакого вреда и озимым зерновым, их развитие продолжается. А прогнозы на вторую половину мая благоприятные, поэтому нет повода для волнения — сеем и надеемся на хороший урожай», — добавил Разин.
Минувшей ночью в отдельных районах Московской области отмечались заморозки до минус 2 — минус 3 градусов. В Москве ночь на четверг оказалась самой холодной с начала мая, температура воздуха в столице упала до плюс 4 градусов.
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