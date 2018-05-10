Ночные заморозки не повлияли на темпы полевых работ в хозяйствах Подмосковья

Небольшое похолодание не отразилось на темпах весенних полевых работ в хозяйствах Подмосковья , озимые тоже не пострадали, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Небольшое похолодание не повлияло на темпы весенних полевых работ в хозяйствах Подмосковья. К тому же небольшие заморозки многим культурам, к примеру, капусте и луку, совсем не страшны. Низкие температуры не повлияли и на цветение плодовых культур. Ничего страшного не произошло, и сев яровых культур не замедлен», — сказал Разин.

Он отметил, что к настоящему времени яровой сев проведен на площади более 40 тысяч гектаров.

«Погода не нанесла никакого вреда и озимым зерновым, их развитие продолжается. А прогнозы на вторую половину мая благоприятные, поэтому нет повода для волнения — сеем и надеемся на хороший урожай», — добавил Разин.