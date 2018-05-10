Ещё
Похолодание с дождями идет на Саратов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похолодание с дождями идет на Саратов 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Довольно резкое снижение температуры окружающего воздуха произойдет в самое ближайшее время.
В саратовском гидрометцентре предупредили, что на Саратов и регион надвигается похолодание. Причем, довольно серьезное. Заморозков не ожидается, но столбик термометра в ближайшее время «упадет» днем на 10-15 градусов.
На фоне облачной погоды и дождей в дневные часы на протяжении почти 3-х суток, начиная с четверга 10 мая в Саратове будет +10… +18 градусов тепла максимум.
Но жара отступит ненадолго. Так, зной, дав передохнуть не привыкшим к жаре горожанам, вернется уже в начале новой недели.
Новости Саратова: последние новости
На Саратов идет гроза В ночь на 9 мая в Саратове пообещали грозу Ученые: с Землей что-то не так
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов960
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»232
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине725
Россиянам запретят жарить шашлыки121
Израиль предупредил РФ перед ударами по Сирии153
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение