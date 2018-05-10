Похолодание с дождями идет на Саратов

Довольно резкое снижение температуры окружающего воздуха произойдет в самое ближайшее время.

В саратовском гидрометцентре предупредили, что на Саратов и регион надвигается похолодание. Причем, довольно серьезное. Заморозков не ожидается, но столбик термометра в ближайшее время «упадет» днем на 10-15 градусов.

На фоне облачной погоды и дождей в дневные часы на протяжении почти 3-х суток, начиная с четверга 10 мая в Саратове будет +10… +18 градусов тепла максимум.

Но жара отступит ненадолго. Так, зной, дав передохнуть не привыкшим к жаре горожанам, вернется уже в начале новой недели.