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Снег, дождь и сильный ветер прогнозируют в Приангарье на грядущую ночь
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Снег, дождь и сильный ветер прогнозируют в Приангарье на грядущую ночь 

АиФ Иркутск 37 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении разместили на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. Согласно прогнозу, в ночь на 11 мая по области ожидается северо-западный ветер 12-17 м/с. Кроме того местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
«Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный днем до 14 м/с, а в западных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0, -5°, в пониженных формах рельефа -6, -11°, днем +8, +13°, при облачной погоде +2, +7°, в западных районах при малооблачной погоде до +15º», — сообщает ведомство.
В Иркутске ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, температура ночью около 0º, днем +10, +12º.
Выходные в регионе также обещают быть дождливыми. Так 12 мая ожидаются дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 15 м/с, температура ночью -3, +2°, при прояснении до -8°, днем +12, +17°, местами +6, +11°, в южных, центральных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +17, +22°.
А в воскресенье та же картина только с понижением температуры на пару градусов.
Напомним, «Бессмертный полк» в Иркутске собрал 65 тысяч участников.
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