Ещё
В Екатеринбург придет потепление до +21 градуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбург придет потепление до +21 градуса 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцев ждут теплые выходные. По данным гидрометцентра России, столбик термометра поднимется до отметки + 15 °С.
Не обойдется без осадков. Небольшой дождь и ветер придут в субботу, 12 мая, сообщается на сайте уральского гидрометцентра. Зато в воскресенье осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Такая погода сохранится и вначале следующей неделе. Столбик термометра будет все повышаться и, по прогнозам синоптиков, уже во вторник достигнет отметки + 21 °С.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге:
В четверг, 10 мая: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем +9…+11 °С. Порывы ветра до 13 метров в секунду.
В пятницу, 11 мая: переменная облачность, ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +12…+14 °С.
В субботу, 12 мая: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5 °С, днем +10…+12 °С. Порывы ветра до 13 метров в секунду.
В воскресенье, 13 мая: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +13…+15 °С.
e1.ru: последние новости
На севере Урала выпал снег: из-за него в Волчанске сократили празднование Дня Победы «А ничего, что май на дворе?»: север Свердловской области засыпало снегом На Урале снова ждут ураган: спасатели выступили с предупреждением
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет166
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов838
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»191
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине695
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент438
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение