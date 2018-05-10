В Екатеринбург придет потепление до +21 градуса

Екатеринбуржцев ждут теплые выходные. По данным гидрометцентра России, столбик термометра поднимется до отметки + 15 °С.

Не обойдется без осадков. Небольшой дождь и ветер придут в субботу, 12 мая, сообщается на сайте уральского гидрометцентра. Зато в воскресенье осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Такая погода сохранится и вначале следующей неделе. Столбик термометра будет все повышаться и, по прогнозам синоптиков, уже во вторник достигнет отметки + 21 °С.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Екатеринбурге

В четверг, 10 мая: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем +9…+11 °С. Порывы ветра до 13 метров в секунду.

В пятницу, 11 мая: переменная облачность, ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +12…+14 °С.

В субботу, 12 мая: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5 °С, днем +10…+12 °С. Порывы ветра до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 13 мая: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +13…+15 °С.