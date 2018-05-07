В Петербурге и Ленобласти всю неделю будет тепло и солнечно

Ближайшую неделю в Петербурге Ленинградской области ожидается по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, а также специалисты ГУ МЧС.

Синоптики отмечают, что с понедельника, 7 мая, по воскресенье, 13 мая, на большей части региона температура воздуха не опустится ниже 15 градусов тепла днём и 6 градусов выше нуля ночью.

Осадков не предвидится, а порывы ветра будут достигать не более 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы. Таким образом, в регионе установится приятная весенняя погода.