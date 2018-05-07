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В Петербурге и Ленобласти всю неделю будет тепло и солнечно
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В Петербурге и Ленобласти всю неделю будет тепло и солнечно 

Ivyborg.ru 7 мая 2018
Ближайшую неделю в Петербурге и Ленинградской области ожидается по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, а также специалисты ГУ МЧС.
Синоптики отмечают, что с понедельника, 7 мая, по воскресенье, 13 мая, на большей части региона температура воздуха не опустится ниже 15 градусов тепла днём и 6 градусов выше нуля ночью.
Осадков не предвидится, а порывы ветра будут достигать не более 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы. Таким образом, в регионе установится приятная весенняя погода.
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Первый рабочий понедельник мая подарит Ленобласти летнюю жару В Ленобласти 6 мая от плюс 19 до минус 1 В Петербурге и Ленобласти обещают дожди и отсутствие солнца
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