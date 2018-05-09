В Москве пообещали заморозки

"Сегодня в центре страны заметно похолодало. В столице на метеостанции ВДНХ в 15.00 термометр показывал лишь 17,8°С тепла, тогда как накануне было на 5-6°С теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0°С, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2°С", — говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.

Отмечается, что холодные ночи продержатся вплоть до выходных дней, а затем угроза ночных заморозков минует.