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В Москве пообещали заморозки
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В Москве пообещали заморозки 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Синоптики сообщили, что в Москве в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0°С, передает агентство городских новостей «Москва».
"Сегодня в центре страны заметно похолодало. В столице на метеостанции ВДНХ в 15.00 термометр показывал лишь 17,8°С тепла, тогда как накануне было на 5-6°С теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0°С, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2°С", — говорится в сообщении.
Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.
Отмечается, что холодные ночи продержатся вплоть до выходных дней, а затем угроза ночных заморозков минует.
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