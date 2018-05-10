В Самарской области в пятницу ожидается гроза и сильный ветер

В четверг, 10 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 10… 15 °C. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

В пятницу, 11 мая, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 2… 7 °C, на севере области местами на почве заморозки от -0 до -2 °C. Днем температура воздуха составит 11… 16 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В субботу, 12 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 4… 9 °C, днем 18… 23 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 13 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 4… 9 °C, днем 18… 23 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.