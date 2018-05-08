На видео показали действие участника парада — армейского снегохода

В Сети появилось видео этого уникального снегохода, которое представило военное ведомство. На видео можно наблюдать, как армейский снегоход работает в арктических условиях. Он может свободно передвигаться по снежным лесным дорогам, преодолевать природные препятствия.

Армейский снегоход предназначен для разведки и патрулирования на пересеченной местности, для охраны как военных, так и гражданских объектов. Он может перевозить четверых военнослужащих в полной амуниции. Способен преодолевать до 500 километров в сложных условиях Арктики.

Как говорят разработчики армейского снегохода — специалисты нижегородского предприятия «Транспорт», аналогов ему в мире нет. У снегохода теплая кабина, температура вполне комфортная — около 18 градусов. Это единственное транспортное средство, которое может двигаться по целине любой глубины залегания со скоростью 35-40 километров в час. Колея, которую оставляет за собой машина — порядка десяти-пятнадцати сантиметров.