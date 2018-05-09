Россия празднует День Победы! 

Москва начала с парада на Красной площади, Дальний Восток — им заканчивает день. Во Владивостоке, где столичный парад смотрят по телевизору уже вечером, с утра провели свой парад на центральной площади. Также там прошла и акция «Бессмертный полк», в которой участвовали около 40 тысяч человек. Но главная традиция 9 Мая, которая существовала в Приморье, в последние годы утрачена, рассказывает главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке Андрей Островский.
Андрей Островский главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке «Эта традиция была заведена в 1965 году, когда впервые после долгого перерыва День Победы снова стал выходным и праздничным днем. И придумали тогдашний первый секретарь Горкома партии Василий Ефимович Чернышов — Герой Советского Союза, во время войны командовавший партизанским соединением в Белоруссии под кличкой Батька Платон, кавалер шести Орденов Ленина, а также тогдашний командующий флотом Николай Николаевич Амелько, они придумали такую традицию, что 9 Мая на центральной площади Владивостока, конечно, в первую очередь, роты, стоявшие на площади, и люди, стоявшие на трибуне, за ними вся площадь, все опускались на одно колено. Это было коленопреклонение. Владивосток никогда не воевал, на город тогда не упала ни одна бомба, но, насколько я знаю, даже в городах-героях не было такой традиции, чтобы все участники церемонии 9 Мая, вся площадь, запруженная людьми, опускалась на колени. В 1967 году приезжал Константин Симонов, который знал о войне больше многих, и на него эта церемония произвела настолько оглушительное впечатление, что он опубликовал в »Известиях» огромный очерк под названием «Город опускается на одно колено». Последние три-четыре года, к сожалению, почему-то Тихоокеанский флот, который отвечает за сценарий проведения праздника, эту традицию ликвидировал, это сейчас вызывает большое недоумение в ветеранской среде. Знаю, что ветераны готовят обращение на этот счет и в адрес командования флота, и в адрес даже министра обороны».
Екатеринбуржцам в День Победы не повезло с погодой: в городе плюс 12 градусов и сильные дожди. Пришлось даже отменить авиационную часть местного парада, говорит корреспондент Business FM в Екатеринбурге Виталий Русин.
Виталий Русин корреспондент Business FM в Екатеринбурге «Парад такой же, как и в прошлом году, единственное, что у нас авиации нет из-за облаков. Вообще накануне синоптики штормовое предупреждение в Свердловской области объявили, поэтому ожидалось, что погода будет еще хуже, будут сильные ветра. Но ветров не было, единственное, что с утра дождь неприятный очень лил, но, несмотря на это, народу было очень много на площади в центре Екатеринбурга, где проходил парад, проходил „Бессмертный полк“. В акции участвовало очень много людей, до десяти тысяч, а то и больше, непогода никого не смутила. Были в рядах от „Бессмертного полка“ и взрослые, и дети, они скандировали: „Ура! Победа!“.
В этот праздничный день холодно и в Красноярске, с утра даже шел снег! Сейчас в городе плюс пять градусов. А накануне там произошел неприятный инцидент. 4 мая прошел благотворительный концерт для ветеранов войны и труда, там выступал Лев Лещенко. Во время этого концерта припаркованные не по правилам машины, на которых привозили приглашенных, эвакуировали и поместили на спецстоянку. О произошедшем рассказывает депутат Красноярского городского совета Владимир Владимиров.
Владимир Владимиров депутат Красноярского городского совета „За углом чуть ли ни в это же время были эвакуаторы, они увезли эти автомобили. Я с ветеранами разговаривал, до 12 часов некоторые забирали автомобили, потому что увезли их на правый берег. Не на левый, тут рядом с этим местом, где проходил концерт. Платили по четыре тысячи рублей. Люди многие оставили в автомобилях верхнюю одежду и таким образом добирались, хотя в городе было довольно прохладно. Этот инцидент уже был озвучен громко в городе нашем, руководство УВД и руководитель ГИБДД приносили личные извинения. Хотя, на самом деле, правила были нарушены, но тут мы говорим о том, что в городе очень много запрещающих знаков, и, конечно, в таком месте и в такой день могли бы сделать какое-то снисхождение“.
В среду в Москве прошел главный праздничный парад. На нем с речью выступил президент России Владимир Путин: „Подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю, Россия не позволит этого сделать“.