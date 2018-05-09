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Пензенских автомобилистов предупредили о грозе и порывах ветра до 15 метров в секунду
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Пензенских автомобилистов предупредили о грозе и порывах ветра до 15 метров в секунду 

PNZdrive 32 минуты назад
Фото: PNZdrive
На официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области опубликован ежедневный оперативный прогноз на 10 мая. По данным пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Прогнозируется северо-восточный ветер, скорость которого может достигать 10-15 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +5 +10ºС, днем воздух прогреется до +11+16ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за грозы и сильных порывов ветра возможно аварийное отключение электроподстанций. Опасные явления не прогнозируются. Неблагоприятные явления — высокая пожарная опасность в Городищенском и Каменском районах», — предупреждают в пресс-службе управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и неожиданных перестроений, держать достаточную дистанцию и боковой интервал, соблюдать скоростной режим.
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