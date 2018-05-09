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На севере Урала выпал снег: из-за него в Волчанске сократили празднование Дня Победы
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На севере Урала выпал снег: из-за него в Волчанске сократили празднование Дня Победы 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
9 Мая в северных районах Свердловской области выдалось не по-майски снежным, как и предсказывали синоптики. К счастью, в Екатеринбурге погода, наоборот, улучшилась. Мы наблюдаем за солнечным празднованием Дня Победы в столице Урала онлайн.
В Волчанске в разгар празднования выпал снег, поэтому администрации города пришлось отменить эстафету (её перенесли на 12 мая) и сократить концерт.
— Единственное, что пришлось отменить, — утреннюю эстафету, ещё чуть-чуть подсократили концерт на площади из-за погодных условий. К тому моменту, когда пошёл снег, праздник уже подошёл к концу, — рассказали Е1.RU в «Волчанских вестях».
Рассказывайте, как вы отмечаете День Победы в своём городе. Мы весь день будем рады получить ваши фото и видео на почту редакции news@corp. e1.ru или по WhatsApp, Viber, Telegram на номер +7 909 704 57 70.
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