В Севастополе временно закрыли дорогу из-за размытого дождями асфальта 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Движение транспорта через автодорогу по улице Котовского в Севастополе временно ограничено. Об этом сообщает ГБУ «Севастопольский Автодор».
Как уточнили в ведомстве, ограничение введено до устранения повреждений дорожного полотна, защитных сооружений и элементов обустройства, вызванных обильным количеством выпавших прошлой ночью осадков.
"Также в связи с проведением в центральной части города праздничных мероприятий, просим жителей и гостей города 9 мая воздержаться от поездок на личном транспорте в направлении ул. Вокзальная — пл. Суворова", — добавили в «Севастопольском Автодоре».