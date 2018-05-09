В Севастополе временно закрыли дорогу из-за размытого дождями асфальта

Как уточнили в ведомстве, ограничение введено до устранения повреждений дорожного полотна, защитных сооружений и элементов обустройства, вызванных обильным количеством выпавших прошлой ночью осадков.

"Также в связи с проведением в центральной части города праздничных мероприятий, просим жителей и гостей города 9 мая воздержаться от поездок на личном транспорте в направлении ул. Вокзальная — пл. Суворова", — добавили в «Севастопольском Автодоре».