Погода в Москве достигла «холодного дна»

В московском регионе начались «черемуховые холода». В четверг, 10 мая, воздух в столице прогреется до плюс 140-16 градусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, столичный регион «достиг холодного дна, после чего начнет от него постепенно отталкиваться». В ночь на пятницу температура будет варьироваться от нуля до плюс 5 градусов.

«Начиная с пятницы, температура в столичном регионе начнет повышаться. 12 и 13 мая ночью столбик термометра поднимется до плюс 6-11 градусов, а днем — до плюс 18-23», — уточнил синоптик.