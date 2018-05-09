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Метеоролог заявил, что ураганы могут повториться летом в столичном регионе
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Метеоролог заявил, что ураганы могут повториться летом в столичном регионе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Летний сезон, как ожидается, будет теплее, чем положено по норме для средней полосы России.
Центр погоды «Фобос» сообщает, что летом 2018 года в столичном регионе неоднократно повторятся грозы и ураганы. Подобное ухудшение погодной обстановки происходило 21 апреля.
— Мы ожидаем неоднократного повторения событий, аналогичных тем, которые были в московском регионе в прошлом месяце, — цитирует агентство городских новостей «Москва» ведущего специалиста центра Евгения Тишковца.
По его данным, летом также прогнозируются сильные дожди.
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