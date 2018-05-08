Россельхознадзор выявил нарушения в поступившей в Москву партии замороженной оленины весом 13 тонн

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства при перемещении 13 тонн замороженной оленины, поступившей в рефрижераторном контейнере из Ямало-Ненецкого автономного округа в Московский регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на железнодорожной станции «Кунцево-2» было приостановлено оформление партии оленины замороженной в тушах (производитель ООО «Агрокомплекс Тазовский» — Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район) общим весом 13 тонн, поступившей автотранспортом в железнодорожном рефрижераторном контейнере через станцию «Москва-пассажирская-Ярославская» Московской железной дороги из Ямало-Ненецкого автономного округа со станции «Лабытнанги» Северной железной дороги для отправки грузоотправителем АО «Рефсервис» до станции «Артем-Приморский» Дальневосточной железной дороги в адрес получателя ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе проведения документального и физического контроля доступной части товара установлено, что температура внутри продукции составила минус 10 градусов при норме в минус 18 градусов, также отмечено неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние мяса (на тушах имеются сгустки крови, остатки шерсти, загрязнения, снег, мясо уложено навалом без упаковки). Отсутствие сведения о прохождении государственного ветеринарного контроля на станции отправления «Лабытнанги» Северной железной дороги отсутствуют, а товаро-транспортная накладная и декларация о соответствии товара не представлена и другие нарушения.

Отмечается также, что управлением были отобраны пробы для проведения лабораторных исследований в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории на показатели безопасности. По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах оленины было выявлено наличие факультативных аэробных микроорганизмов (Listeria monocytogenes), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».