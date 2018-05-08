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День Победы: повезет ли костромичам с погодой?
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День Победы: повезет ли костромичам с погодой? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
9 мая костромичи много времени проведут на улице, принимая участия в массовых мероприятиях. Поэтому очень важно, какой будет погода в этот день.
По прогнозам синоптиков, такого тепла, как сегодня, не будет, но в целом погода должна быть благоприятной, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Если в 9 утра еще будет пасмурно, то к полудню солнышко прорвется через завесу туч. К 15:00 день должен стать достаточно погожим. Температура воздуха +12 градусов, скорость ветра до 11 метров в секунду.
В прошлом году 9 мая выпал снег.
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